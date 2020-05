Slovenia: ministro Esteri Logar, relazioni con Croazia oggetto di troppe speculazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha riferito il sito web di informazione "Dnevnik.hr", il tribunale ha in questo modo accolto l'obiezione della Croazia sulle competenze. Con tale decisione il procedimento è stato fermato dato che non esiste possibilità di ricorso. La Slovenia ha avviato il procedimento in base all'articolo 259 dell'Accordo sul funzionamento dell'Ue, accusando la Croazia di infrangere gli articoli 2 e 4 dell'accordo, che si occupano del rispetto dello stato di diritto e della cooperazione locale tra i paesi membri. La Slovenia ha inoltre sostenuto che la Croazia ha infranto disposizioni sulla politica comune nella pesca, le disposizioni di Schengen e le direttive sulla pianificazione ambientale marittima. La Croazia ha ribadito che il Tribunale Ue non è competente, dato che il contenzioso tra i due paesi non riguarda la legislazione dell'Unione europea. (segue) (Lus)