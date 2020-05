Slovenia: ministro Esteri Logar, relazioni con Croazia oggetto di troppe speculazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confine in Istria deve seguire il fiume Dragogna, come richiesto dalla Croazia, mentre alla Slovenia va garantita una fascia "di giunzione" per l'accesso alle acque internazionali. Tale fascia, dalla larghezza di 2,5 miglia nautiche deve garantire alla Slovenia il diritto di navigazione, di sorvolo e di posa di tubi o cavi sottomarini, nonostante faccia parte di acque territoriali croate. La corte ha inoltre stabilito che il picco di Sveta Gera rimane territorio croato ma si è dichiarata "non competente" per decidere della richiesta della Croazia di ordinare la dislocazione dei complessi militari sloveni dal territorio croato. La Croazia e la Slovenia hanno firmato alla fine del 2009 l'accordo sull'arbitrato. L'accordo, firmato a Stoccolma, è stato raggiunto grazie a un'intermediazione dell'Unione europea. Zagabria ha annunciato in seguito l'intenzione di ritirarsi dalla procedura, dopo che i media locali hanno pubblicato registrazioni di comunicazioni tra lo sloveno Jernej Sejolec, allora uno degli arbitri, e Simona Drenik, funzionaria del ministero degli Esteri di Lubiana. (segue) (Lus)