Coronavirus: in lieve calo nuovi contagi in provincia di Milano, dato stabile in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore rallenta l’aumento del contagio al coronavirus in provincia di Milano: sono 178 in nuovi casi positivi rispetto ai +201 di ieri. Stabile invece il dato che riguarda Milano città (oggi +98, ieri +101). Lo comunica Regione Lombardia nel consueto bollettino giornaliero con l’andamento della pandemia. Per quanto riguarda il numero dei positivi ell’area della città metropolitana del capoluogo lombardo dall’inzio dell’emergenza il dato totale arriva a 21.272, di cui 8.965 a Milano Città. (Rem)