Kenya: sindaco Sala, Silvia libera è notizia straordinaria, trasmesso a suoi famigliari affetto e gioia dei milanesi

- "La nostra concittadina Silvia Romano è libera. In un momento così difficile questa notizia è ancor più straordinaria. Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l’affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la liberazione della cooperante milanese, rapita in Kenya il 20 novembre 2018. (Rem)