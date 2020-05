© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero persone guarite dall'infezione da Sars Covid-2, supera quota 100 mila. Sono infatti 103.031, in totale, coloro che hanno superato la malattia. Lo riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite ben 4.008 perone, in deciso aumento rispetto a ieri quando erano state 2.747. (Rin)