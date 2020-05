Coronavirus: Protezione civile, nuovo calo degli attualmente positivi, 3.119 in meno in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il calo delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia. Sono infatti 84.842 le persone che stanno ancora affrontando l'infezione, ben 3.119 in meno di ieri. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 1.083, in calo rispetto a ieri quando erano stati 1.327. Il numero totale di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sale invece a 218.268. (Rin)