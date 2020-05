Coronavirus: nel Lazio altri 47 positivi e 4 morti, trend a 0,6 per cento e aumentano guariti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 16 nuovi casi positivi al Covid-19 e 11 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza: una presso la Casa della salute di via Clauzetto e l'altra presso l'azienda ospedaliera San Giovanni. La Asl Roma 2, invece, registra 9 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, è morta una donna di 95 anni con patologie pregresse. Mentre 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza: una presso il policlinico Campus Biomedico e l'altra presso la Casa della salute Santa Caterina della Rosa. Altri 2 casi positivi si registrano nella Asl Roma 3, dove 30 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza: una presso la direzione generale di Casal Bernocchi e l'altra presso l'ex presidio del Forlanini. Nella Asl Roma 4 ci sono 2 nuovi casi positivi e 159 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso l'ospedale di Civitavecchia e l'altra presso l'ospedale di Bracciano. La Asl Roma 5 registra 7 nuovi casi positivi e 59 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso il Centro agroalimentre di Guidonia e l'altra a Colleferro, via degli Esplosivi. Nella Asl Roma 6 ci sono 7 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, è morto un uomo di 68 anni con precedenti patologie. Mentre 85 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da martedì 12 maggio operativi i primi due moduli della Rsa pubblica di Albano per 27 posti letto. Sarà operativa una postazione di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza, all'ospedale dei Castelli. (segue) (Rer)