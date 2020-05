Coronavirus: nel Lazio altri 47 positivi e 4 morti, trend a 0,6 per cento e aumentano guariti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra 2 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, sono morti 2 uomini ultraottantenni con gravi patologie pregresse. Mentre 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: uno presso l'ospedale Goretti di Latina e l'altro a Gaeta, piazza di Liegro. Un solo nuovo caso positivo e zero decessi si registrano nella Asl di Frosinone, dove 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche qui saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso l'ospedale di Cassino e l'altra presso l'ospedale di Sora. Non risultano nuovi casi positivi, né decessi nella Asl di Viterbo, dove 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa una postazione di tampone drive in per l'indagine di sieroprevalenza presso l'ospedale Belcolle di Viterbo. Anche nella Asl di Rieti si registra un solo nuovo caso positivo e nessun decesso, mentre una persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza al piazzale Istituto D'Arte di Rieti. (segue) (Rer)