Coronavirus: nel Lazio altri 47 positivi e 4 morti, trend a 0,6 per cento e aumentano guariti (4)

- Per quanto riguarda la situazione negli ospedali: al policlinico Umberto I sono guariti 4 pazienti, ma 88 pazienti restano ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. All'ospedale San Camillo non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 4 giorni. Operativo il laboratorio per il test Covid h24. All'ospedale Sant'Andrea 4 pazienti sono guariti. Inoltre, è operativo il laboratorio per il test Covid h24, come anche all'ospedale San Giovanni. Al policlinico Gemelli, 89 pazienti sono ricoverati al Covid hospital Columbus di cui 15 in terapia intensiva. Mentre al policlinico Tor Vergata 6 pazienti sono guariti, ma restano 68 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. All'Ifo è operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test Covid h24. All'Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 11: 9 i bambini e 2 le mamme, tutti in buone condizioni generali. Nella giornata di ieri un bambino di 2 anni, clinicamente guarito, è stato dimesso. Infine, all'Università campus bio-medico, 2 pazienti ultraottantenni sono guariti, mentre 31 pazienti sono ricoverati al Covid center campus biomedico di cui 13 in terapia intensiva. (Rer)