Sudan-Egitto: Il Cairo in trattativa con Khartum per estradizione cinque esponenti dei Fratelli musulmani

- Le autorità dell’Egitto sono in trattative con il Sudan per estradare cinque esponenti del movimento dei Fratelli musulmani, fuorilegge per il governo del Cairo, attualmente a Khartum. Lo riferisce l’emittente "al Arabiya". I cinque farebbero parte del gruppo armato legato alla Fratellanza musulmana noto come “Sawaed Misr”, e sono Fawzi Abuol Fateh, suo figlio Mohamed Fawzi, Taha Abdel Salam, Saeid Abdel Aziz e Ahmed Hifny Abdel Hakim. Istituito nel 2016, Sawaed Misr è accusato dalle autorità egiziane di aver condotto una serie di attacchi terroristici al Cairo ed ad Alessandria. Per evitare l'estradizione in Egitto, i Fratelli Musulmani con base in Sudan hanno lanciato una campagna per di pressione sulle autorità sudanesi. "Finora, il Sudan ha tenuto circa 70 membri dei Fratelli Musulmani ricercati dalle autorità egiziane. Tuttavia, sono in corso colloqui per estradarne solo quei cinque, osserva Amr Farouk, analista ed esperto di gruppi islamisti citato dall’emittente con sede negli Emirati. In Sudan sono ospitati altri membri del movimento politico-religioso accusati di aver pianificato attacchi e attentati. In particolare Yasser Hasanin, Mohamed al Sharif, Yousef Harbi, Abdel Hadi Shalabi, Ahmed Abdul Majid e Mustafa Tantawi sarebbero coinvolti nel tentato omicidio dell ex direttore della sicurezza di Alessandria Mustafa al Nemr .(Res)