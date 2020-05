Romania: Iohannis, in crisi Covid-19 abbiamo dimostrato di essere un partner Ue affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella sfida senza precedenti della pandemia di Covid-19, la Romania ha dimostrato di essere un partner affidabile all’interno dell’Unione europea. Lo ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis in un messaggio inviato oggi in occasione della Festa dell'Europa. "Oggi celebriamo la Festa dell'Europa in un contesto molto speciale, impossibile da immaginare solo pochi mesi fa. È il periodo più difficile per il nostro continente dopo la Seconda guerra mondiale, un momento che mette alla prova la nostra capacità di ripresa, unità e umanità. La storia ci mostra che il progetto europeo ha superato le sfide del passato, quando le risposte sono state il risultato di un ampio sforzo comune; allo stesso modo, come risponderemo all'attuale crisi segnerà profondamente la nostra coscienza europea e darà un nuovo significato al futuro dell'Ue. La solidarietà e la coesione europee sono valori di grande importanza, alla base della continuità del progetto europeo e del legame ai bisogni e alle aspettative dei nostri cittadini”, ha detto Iohannis, ripreso dall'agenzia di stampa "Agerpres". (segue) (Rob)