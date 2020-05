Romania: Iohannis, in crisi Covid-19 abbiamo dimostrato di essere un partner Ue affidabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi generata dalla pandemia di Covid-19, secondo il presidente, ha dimostrato l'importanza di un approccio comune, nello spirito di unità e solidarietà. “Di fronte a questa sfida senza pari, la Romania ha dimostrato ancora una volta di essere un partner affidabile", ha afferma il capo dello Stato nel messaggio. Iohannis ha ricordato che squadre di medici e infermieri romeni si sono recati in Italia e in Moldova per sostenere gli sforzi per combattere l'epidemia e che la Romania è stata il primo Stato membro a gestire l'istituzione di una riserva strategica di attrezzature mediche per l'intera Unione europea. La Romania beneficia di fondi significativi per mitigare gli effetti della crisi, che ammontano a oltre un miliardo e mezzo di euro dall'attuale bilancio pluriennale, ha aggiunto Iohannis. "In questi tempi difficili, dobbiamo essere consapevoli che le nostre attuali decisioni e azioni possono influenzare in modo decisivo la direzione strategica della grande famiglia europea. È essenziale riconfermare, in tutto ciò che facciamo, che la nostra visione rimane comune e che, al di là delle differenze e delle nostre specificità naturali, siamo uniti dalla volontà di trovare insieme soluzioni sostenibili ed efficienti a beneficio di tutti i cittadini europei”, ha detto il presidente. (Rob)