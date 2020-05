Fase 2: Santelli su Tar, per governo vittoria di Pirro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca inevitabilmente una battuta d'arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo due mesi di lockdown e dopo immensi sacrifici da parte dei cittadini. Lo afferma Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, secondo cui una scelta così importante spettava alla Corte costituzionale, l'unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto tra governo centrale e Regioni. "Valuteremo, pertanto, la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta", dichiara. (segue) (Rin)