Bangladesh: rohingya, 280 tratti in salvo in mare e portati sull’isola di Bhashan Char

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 280 rohingya da giorni alla deriva nel Golfo del Bengala sono stati tratti in salvo dalla Marina bengalese e portati sull’isola di Bhashan Char ieri. Lo ha riferito il commissario per i rifugiati del Bangladesh, Mahbubul Alam Talukder. I profughi assistititi, provenienti probabilmente dallo Stato di Rakhine, nel Myanmar, sono una parte dei circa 500 a bordo di due imbarcazioni che da due settimane sono in mare e che sono state respinte dai governi della Malesia e della Thailandia. Anche il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, aveva dichiarato che non sarebbero stati accolti altri rohingya. Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani hanno fatto appello per l’assistenza ai profughi; un appello è giunto anche dall’Unione europea. (segue) (Inn)