Italia-Slovenia: Pettarin (Fi), riapertura valico Gorizia-Nova Gorica esempio di Europa del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura del valico di frontiera italo-sloveno fra Gorizia e Nova Gorica è un esempio insostituibile dell'Europa del futuro. Lo ha affermato il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin, commentando la riapertura di uno dei valichi tra Gorizia e Nova Gorizia ai lavoratori transfrontalieri e a chi ha motivi urgenti di attraversare il confine. "Finalmente si comprende che il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) Go, inteso non solo come strumento di cooperazione territoriale ma come emanazione istituzionale di un territorio che vuole sentirsi unico e unito, è un caso raro a livello europeo e che per questo deve avere una disciplina più attenta e adeguata alle esigenze di una cittadinanza europea che si sposta in entrambi i lati di un confine che, nella realtà, prima del coronavirus, non esisteva più", ha detto Pettarin. "Il processo di normalizzazione sul confine italo-sloveno, per evitare ogni possibile ricaduta economica negativa per le attività commerciali, dovrà svilupparsi in piena collaborazione e coordinamento tra i due governi. Lubiana sembra aver compreso, anche se a fatica, che Gorizia e Nova Gorica rappresentano un caso unico, radicalmente diverso dalle altre zone di confine. Mi auguro lo comprenda presto anche Roma e che il governo italiano possa normare in modo particolare questa realtà", ha aggiunto Pettarin. (Res)