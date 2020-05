Ue: Toti (Regione Liguria), usiamo i 37 miliardi del Mes in 12-24 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione di Salvini sul Mes è assolutamente comprensibile. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. "Io credo che il Mes sia uno strumento che in qualche modo consacra e rivela la debolezza dell'Europa, perché abbiamo riadattato uno strumento inventato per un'altra crisi a questa crisi, senza la capacità e la fantasia di studiare un abito tagliato su misura per questa esigenza", ha aggiunto Toti, secondo cui siccome al mio paese si dice piuttosto che niente, meglio piuttosto, io sono per prenderlo il Mes, ma chiedo al Governo e al Parlamento di accettare il Mes accanto ad una legge che ci consenta di spenderlo”. “Sono trentasette miliardi di ulteriore debito, perché quello è un debito, ma se poi per fare gli ospedali ci mettiamo 4 o 5 anni per colpa della burocrazia e di leggi che noi stessi abbiamo inventato, è una spesa inutile e un debito inutile. Se il Parlamento deciderà di prendere il Mes, deve condizionarlo alla capacità di spesa nei prossimi 12-24 mesi, anche a costo di prenderci qualche rischio come fatto con il ponte di Genova”, ha detto ancora il governatore della Liguria. (Rin)