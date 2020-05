Nettuno:capannone in fiamme, distrutte attrezzature spiaggia sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di sterpaglie, oggi pomeriggio alle 14 circa a Nettuno, si è propagato in via Silvio Spaventa ad capannone. I vigili del fuoco intervenuti, hanno cercato di limitare i danni alla struttura ma, buona parte delle attrezzature da spiaggia che conteneva, sono andate distrutte. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Anzio che hanno accertato quelle attrezzature fossero oggetto di sequestro giudiziario e date in affidamento al proprietario. (Rer)