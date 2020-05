Imprese: Toti (Regione Liguria), pronti a entrare nel capitale aziende per evitare infiltrazioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo è un settore tipico di investimento della criminalità, quindi bisogna tenere la guardia molto alta. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. "Per prevenire quel genere di infiltrazione, oltre ai controlli della magistratura e delle forze dell’ordine, serve che i proprietari e i gestori non abbiano problemi di liquidità. Abbiamo lanciato un piano, ‘prendi la Regione come socio,’ con cui siamo come pubblico siamo pronti a entrare nel capitale di aziende private se hanno bisogno di liquidità e starci tutto il tempo necessario fino a quando non ripartirà il settore e quindi potranno restituire all’Ente pubblico la sua quota azionaria”, ha aggiunto. (Rin)