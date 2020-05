Terremoto: protestano quindici sindaci del Fermano, no a discriminazioni tra Comuni del cratere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici sindaci di paesi della Provincia di Fermo del cratere del terremoto del 2016 contestano la creazione di un elenco ristretto di Comuni che potranno usufruire di maggiori deroghe per accelerare la ricostruzione che ha così escluso moltissimi altri paesi che hanno subito danni creando di fatto diseguaglianze di trattamento. I sindaci hanno scritto al commissario straordinario del governo, Giovanni Legnini, ringraziandolo comunque per lo sforzo di accelerazione e di sburocratizzazione delle pratiche che, ad oggi, richiedono in media un anno solo per l’approvazione, ma al tempo stesso, sostengono di essere "rimasti sconcertati" dall’ultima ordinanza adottata - la numero 101 - che ha limitato le facilitazioni di deroghe ai piani regolatori ai soli Comuni "più colpiti" discriminando così tra i paesi del cratere con "criteri nebulosi di individuazione". (segue) (Int)