Fase 2: sindaco Firenze Nardella, abbiamo bisogno di regole semplici e uniformi

- Sono perché la ripresa avvenga bene, in ordine e in sicurezza. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il sindaco di Firenze Dario Nardella rispondendo a una domanda sulle proposte del Governo per sostenere il turismo. "Lo chiedono anche gli imprenditori che non vogliono rischiare. Noi sindaci siamo la prima linea, abbiamo bisogno di regole semplici ed uniformi perché questo consente anche ai cittadini e alle imprese di sapere con quali modalità e con quali prospettive riprenderanno”, ha aggiunto Nardella. “A Firenze abbiamo un miliardo di euro di danni sul turismo e abbiamo cinque miliardi e mezzo di euro di danni sull’export, senza considerare il deficit del bilancio del Comune che è di duecento milioni di euro. Siamo impazienti di ripartire ma so bene che se facciamo le cose male e frettolose rischieremo di pentirci. Quindi ordinati e con regole chiare”. (Rin)