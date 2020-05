Roma: Raggi, grazie a volontari di comitato Casal Monastero per impegno solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà a Roma non si ferma. Sono tante le iniziative "a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche che sono nate con l’emergenza e che stanno proseguendo anche nella cosiddetta ‘fase 2’". Lo dice in un post su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Nel Municipio IV, il comitato di quartiere Casal Monastero, da sempre vicino alle esigenze dei cittadini, ha avviato una 'Raccolta solidale'. Un’iniziativa che i volontari sono riusciti a portare avanti grazie alla collaborazione con il municipio, la Protezione Civile 'Radio soccorso Roma' e i supermercati della zona, costruendo una efficiente rete di lavoro. Voglio ringraziare tutti i volontari coinvolti per l’impegno e l’attenzione che hanno dimostrato verso le persone più in difficoltà. È il segno -conclude il post- di una città solidale che deve renderci tutti orgogliosi".(Com)