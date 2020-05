Scuola: Vacca (M5s), da ministero soluzioni adeguate a situazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte ad una oggettiva situazione di difficoltà per il mondo della scuola, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha trovato soluzioni adeguate, strumenti e risorse utili per ridurre al minimo il disagio degli studenti ed andare incontro alle esigenze di docenti e dirigenti. Lo dichiara Gianluca Vacca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Troppo facile sfruttare l'emergenza in corso per tentare di mettere in cattiva luce un lavoro che sta invece dimostrando di essere serio e all'altezza della sfida", aggiunge. "Gli esami di maturità saranno seri e valorizzeranno prima di tutto il merito: va in questa direzione, ad esempio, la decisione di valorizzare maggiormente l'intero percorso di studi, e la valutazione da parte di una commissione interna con solo la presidenza esterna. Sempre per rispettare questo principio", sottolinea il capogruppo, "è stata data l'opportunità a tutti gli studenti al termine del ciclo di studi di svolgere gli esami e di dimostrare l'impegno e i risultati del loro apprendimento. Non si poteva, infatti, non tenere conto delle condizioni straordinarie a cui si è dovuta adeguare nelle ultime settimane la didattica, e comunque il punteggio minimo di 60/100 per la promozione non cambierà. Semplicemente si eviteranno penalizzazioni ingiuste. A questo", prosegue il deputato, "si aggiunge un impegno notevole da parte del Governo e del Parlamento per l'edilizia scolastica. Proprio in questi giorni sono state avviate 2.000 opere per l'adeguamento antisismico e antincendio degli edifici ancora non a norma, e 850 milioni sono in arrivo per Province e Città Metropolitane per realizzare interventi di manutenzione straordinaria. Sicurezza e merito si confermano al centro dell'azione di Governo per la scuola", conclude Vacca. (Rin)