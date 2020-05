Cina: coronavirus, vicedirettore Commissione sanitaria ammette “carenze” in prevenzione e controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epidemia di coronavirus ha rivelato “carenze” nella sanità cinese. Lo ha ammesso il vicedirettore della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) della Cina, Li Bin, in una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino. “La diffusione del nuovo coronavirus è stata una grande prova che ha rivelato che la Cina ha ancora carenze nel suo principale sistema di prevenzione e controllo delle epidemie, nei sistemi di sanità pubblica e in altri aspetti della risposta” alle emergenze, ha dichiarato Li. L’alto funzionario ha aggiunto che sono in corso riforme per migliorare i meccanismi di prevenzione e controllo delle malattie del paese, precisando che sarà creato un sistema di leadership “centralizzato, unificato ed efficiente” che consentirà alla sanità di rispondere più rapidamente ed efficacemente alle crisi di salute pubblica in futuro. La Cina è bersaglio di critiche per la gestione dell’epidemia, soprattutto da parte degli Stati Uniti, che mettono in dubbio la completezza a e la tempestività dell’informazione. Pechino ha sempre risposto di aver condiviso i dati in modo trasparente e responsabile. (segue) (Cip)