Cina: coronavirus, vicedirettore Commissione sanitaria ammette “carenze” in prevenzione e controllo (2)

- Tuttavia, lo stesso presidente cinese, Xi Jinping, nella dodicesima riunione della Commissione centrale per l’approfondimento delle riforme, tenutasi il 14 febbraio, ha ammesso che l’emergenza sanitaria ha evidenziato delle lacune e sostenuto che devono essere colmate rapidamente. In particolare, Xi ha esortato a migliorare i meccanismi di prevenzione e controllo e di gestione, il quadro giuridico per la salute pubblica, le misure per la biosicurezza, la logistica, l’assistenza medica e l’assicurazione sanitaria. Anche l’8 aprile, in una riunione del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) sull’attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell’epidemia, Xi ha affermato che la Cina deve prepararsi ad affrontare sfide a lungo termine per il sistema sanitario sia per l’economia e ha evidenziato la necessità di concentrare l’azione di prevenzione e controllo su alcuni settori chiave. (Cip)