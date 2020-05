Albania: premier Rama, sostegno Ue in contrasto a Covid-19 aumenterà in seconda parte 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza dell'Unione europea all'Albania per il contrasto al contagio di Covid-19 aumenterà ulteriormente nella seconda metà del 2020. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro albanese Edi Rama, durante una conferenza congiunta con l'ambasciatore della delegazione dell'Ue a Tirana, Luigi Soreca, nell'ambito della Festa dell'Europa. Rama ha affermato che "nel contesto del vertice di Zagabria, possiamo solo esprimere la nostra gratitudine ai nostri amici a Bruxelles e, in primo luogo, ai nostri amici della delegazione qui a Tirana, che sono di nuovo con noi dopo la tragedia del 26 novembre e la straordinario conferenza storica per l'Albania". "L'ambasciatore ha ribadito che il sostegno delle istituzioni europee continuerà per tutti i paesi e includerà sicuramente quelli dei Balcani occidentali e l'Albania", ha aggiunto il premier, ripreso dall'agenzia di stampa "Ata".(Alt)