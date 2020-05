Incidenti stradali: madre e bimbo di 3 anni investiti a Milano, grave il piccolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un donna e il suo bambino di 3 anni sono stati investiti da un veicolo a Milano intorno alle 15.30 mentre attraversavano la strada in largo Gelsomini, zona Lorenteggio. Ad aver la peggio dopo essere stato sbalzato sull'asfalto a causa dell’impatto è stato il piccolo che ha riportato un trauma facciale. Fortunatamente - secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Areu - non ha perso conoscenza ma i soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso insieme al madre, che è rimasta ferita, a una gamba all’ospedale Niguarda. (Rem)