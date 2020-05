Decreto imprese: Gelmini (FI), così è norma inutile, governo accolga proposte Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto liquidità è stato approvato dal Consiglio dei ministri più di un mese fa, e in queste settimane non ha prodotto gli effetti per i quali era stato concepito: pochissime imprese sono riuscite ad avere i finanziamenti, in tante occasioni le banche hanno (a loro tutela) alzato un muro di fronte alle richieste di finanziamento, la burocrazia ancora una volta l'ha fatta da padrone. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il mondo produttivo italiano non aveva certo bisogno di una norma di questo tipo, che così si rivela inutile per il supporto alle aziende e per sostenere la ripresa economica. La prossima settimana inizierà, dalla Camera, l'iter parlamentare del provvedimento. Modifichiamolo subito per renderlo efficace e adeguato. Automatismi per i finanziamenti, manleva per le banche, autocertificazioni per azzerare lacci e lacciuoli che rallentano la macchina, aumento della quota di garanzia dello Stato, meccanismi per assicurare che i prestiti siano realmente nuova finanza. Il governo abbia coraggio e accolga le proposte di Forza Italia. Il Paese ha bisogno di risposte immediate, non di pannicelli caldi", aggiunge. (Rin)