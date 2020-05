Russia: registrati 10.817 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati registrati 10.817 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale complessivo di contagi nel paese a oltre 198 mila. Lo ha reso noto il centro per la risposta al coronavirus istituito dalle autorità russe, specificando che nell’ultimo giorno i contagi sono stati individuati in 84 regioni del paese. Dei nuovi casi, 5.667 sono stati registrati a Mosca e altri 1.075 nella regione circostante. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 104, portando il totale complessivo a 1.827.(Rum)