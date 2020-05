Regione: Rampelli (Fdi), spesi nel Lazio 40 milioni per mascherine che nessuno ha visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto pare alla Regione Lazio "non c'è solo il caso delle 'mascherine fantasma' su cui, oltre alla Corte dei Conti, anche l'Anac ha acceso un faro, ma anche quello delle 'mascherina fuffa'. E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. L'Agenzia delle Dogane avrebbe bloccato "5 milioni di mascherine, certificate per gli ospedali, perché non utilizzabili per scopi sanitari. Si tratterebbe di una commessa per 22 milioni di euro che sarebbe stata affidata dalla Protezione civile del Lazio, al prezzo di 3,50 euro l'una, alla European Network Tlc. Un quadro - continua Rampelli- che si fa ancora più inquietante. Vicenda che Fratelli d'Italia ha denunciato fin da subito a tutti i livelli fino in Parlamento, e dopo i silenzi da parte della ministra Lamorgese alle nostre interrogazioni ci siamo trovati costretti a presentare un esposto alla Procura, che depositeremo nei prossimi giorni. Se di truffa o di 'sòla' si tratta sarà la magistratura a fare chiarezza, di certo qualcuno ha ciurlato nel manico: la Regione Lazio di Zingaretti -conclude la nota- avrebbe quindi pagato 40 milioni di mascherine che nessuno ha visto né utilizzato".(Com)