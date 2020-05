Roma: sorpreso con pistola giocattolo fornisce finte generalità, denunciato 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 37 anni di Roma è stato denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità. I carabinieri della stazione Roma Prenestina, la scorsa notte, sono intervenuti in via Federigo Verdinois, al Collatino, per una persona sospetta. L’uomo è stato subito individuato dai militari che hanno proceduto ad identificarlo e perquisirlo. Il 37enne, privo di documenti di identità, ha fornito, in un primo momento, generalità false. A seguito della perquisizione personale è stato trovato anche in possesso di una pistola giocattolo, scacciacani, priva di tappo rosso. L’uomo è stato condotto in caserma, dove ha fornito le sue vere generalità. L’arma giocattolo è stata sequestrata. (Rer)