Lavoro: Cgil, estendere cassa integrazione per 3 settimane inaccettabile (2)

- Inoltre, afferma Scacchetti "è necessario, come già dichiarato dalla ministra Catalfo, velocizzare e accelerare le procedure per garantire subito un reddito ai lavoratori. Si stanno accumulando ritardi - spiega - su tutte le casse in pagamento diretto dall'Inps: ordinaria, trattamento di integrazione salariale (Fis), e soprattutto la deroga. Per quest'ultima molte domande non sono ancora state decretate dalle regioni". "Fatica a decollare - aggiunge la segretaria confederale - anche l'accordo per l'anticipazione del trattamento da parte degli istituti bancari, non viene applicato da tutte le banche e su tutto il territorio nazionale". "Crescono rabbia e preoccupazione in una situazione economica difficile. Lavoratori e imprese - conclude Scacchetti - hanno bisogno di risposte certe". (Com)