Spagna: scende a 179 il numero dei decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore

- Scende a 179 il numero di decessi per coronavirus in Spagna nelle ultime 24 ore, una quantità inferiore rispetto al giorno precedente. Le vittime totali in Spagna sono ora 26.478, mentre i contagi confermati salgono a 223.578, con 604 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I guariti sono quasi 134 mila allo stato attuale, con un incremento di 2.804 pazienti dimessi rispetto a ieri, stando alle informazioni rilasciate dalle istituzioni sanitarie di Madrid. (Spm)