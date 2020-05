Corea del Sud: coronavirus, Seul chiude i locali notturni dopo una serie di nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Seul, capitale della Corea del Sud, ha disposto oggi la chiusura di locali notturni e bar in seguito ai casi di coronavirus emersi nel quartiere di Itaewon, noto per la vita notturna. Il sindaco, Park Won-soon, ha precisato che il provvedimento ha effetto immediato e resterà in vigore fino a nuovo ordine e ha aggiunto che i trasgressori saranno severamente puniti. La misura è stata presa dopo una serie di nuovi casi di contagio legati a un ventinovenne che nello scorso fine settimane è stato in cinque locali della zona e che è poi risultato positivo. Secondo il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie alle 9 di questa mattina risultavano 27 casi collegati al giovane, di cui 13 a Seul, 12 nelle limitrofe province di Gyeonggi e Incheon, uno in quella del Chungcheong Settentrionale e uno a Busan. Secondo le autorità sanitarie il numero delle infezioni è destinato a salire, perché circa 1.500 persone sono state in quei locali. La maggior parte non è stata ancora rintracciata e il Comune ha esortato i clienti a sottoporsi volontariamente ai test. (Git)