Lavoro: Salvini, governo applichi procedure semplificate per pagamenti cassa integrazione

- L’Inps certifica quello che la Lega aveva denunciato più di un mese fa: con la procedura e la burocrazia scelte, 4 lavoratori su 5 non hanno ancora visto un euro della cassa integrazione, percentuali che sono anche superiori in alcune regioni. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini sul mancato pagamento delle Cig. "Noi proponemmo subito una procedura semplificata, senza il coinvolgimento delle regioni anche per la cassa integrazione in deroga: domande mandate direttamente all’Inps, accordi sindacali da chiudere entro il mese di presentazione della domanda, anticipo delle banche alle aziende. Tutte misure per garantire la continuità di stipendio. Troppa burocrazia e meccanismi complicati stanno affamando milioni di famiglie: ci auguriamo che di fronte a questi numeri il governo torni sui suoi passi e applichi misure più ragionevoli e procedure più snelle”, aggiunge. (Rin)