Croazia: premier Plenkovic, semestre presidenza Ue caratterizzato da sfide senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza semestrale della Croazia al Consiglio europeo è stata finora caratterizzata da sfide difficili e senza precedenti, in particolare la pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic, in una lettera scritta per il giorno della Festa dell’Europa e pubblicata dalle istituzioni di Zagabria. “Nella prima metà di quest'anno, la Croazia presiede per la prima volta il Consiglio dell'Unione europea, all'inizio di un nuovo ciclo di istituzioni europee. Il nostro programma si basa su quattro pilastri: un'Europa in evoluzione, un'Europa che si collega, un'Europa che protegge e un'Europa influente, con il motto ‘Un'Europa forte in un mondo pieno di sfide’", ha scritto Plenkovic. (segue) (Zac)