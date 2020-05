Croazia: premier Plenkovic, semestre presidenza Ue caratterizzato da sfide senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo giorno, 70 anni fa, la Dichiarazione Schuman ha posto le basi dell'attuale Unione Europea. Costituita come una comunità di sei stati, l'Unione è stata costruita gradualmente, come un progetto di pace, riconciliazione, democrazia, diritti umani, cooperazione e solidarietà reciproca, a cui è stato assegnato il premio Nobel nel 2012. Dopo diversi round di allargamento, e con l'adesione della Croazia nel 2013, l'Unione è cresciuta fino a diventare una comunità di 28 paesi. Sfortunatamente, il Regno Unito ci ha lasciato quest'anno. Dall'inizio della presidenza, abbiamo affrontato questioni complesse ed estremamente importanti per il futuro dell'Europa: dalla garanzia di una Brexit regolamentata e il raggiungimento di un accordo UE-27 su un mandato per i negoziati sulle relazioni future con il Regno Unito, i negoziati sul bilancio pluriennale dell'Unione, l'importanza della politica di espansione e rafforzamento delle relazioni con i vicini, in termini geostrategici, di sicurezza ed economici. Abbiamo anche posto in primo piano le problematiche legate alle sfide migratorie, ai cambiamenti climatici e al crescente populismo, con l'intenzione di discutere di questi temi contemporaneamente ai nostri cittadini nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa”, ha continuato il premier croato. (segue) (Zac)