Croazia: premier Plenkovic, semestre presidenza Ue caratterizzato da sfide senza precedenti (3)

- Tuttavia, con la pandemia di Covid-19, “il mondo ha dovuto affrontare una sfida senza precedenti in pochi mesi, con enormi conseguenze politiche, economiche, sociali e sanitarie. In questo modo, la nostra presidenza affronta anche sfide amministrative e logistiche senza precedenti. Tuttavia, la nostra reazione è stata rapida e abbiamo trovato soluzioni che hanno permesso al Consiglio di continuare a prendere decisioni efficaci, ora che i cittadini si aspettano di più dall'Unione. Dopo la Brexit, sono iniziati negoziati concreti sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, “che ora si intensificheranno con il nuovo approccio nelle mutate circostanze. È stato raggiunto un accordo sull'istituzione di una nuova metodologia per lo svolgimento di negoziati sull'allargamento e, su iniziativa della Croazia e con grandi sforzi politici e diplomatici”, il Consiglio ha deciso a marzo di avviare negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord. (segue) (Zac)