Coronavirus: Mascherine Tricolori, da governo nessun aiuto, torniamo in piazza sfidando i divieti

- Misure concrete a sostegno di lavoratori e famiglie. E' quello chiedono le Mascherine Tricolori sfidando il lockdown con la loro nuova protesta in piazza a distanza di sicurezza. Oggi in circa 70 piazze italiane, da Nord a Sud, a Milano, Torino, Padova, Roma, Firenze, L’Aquila, Napoli, Bari e in moltissime altre città d’Italia migliaia di italiani hanno protestato contro "le restrizioni e la totale assenza di misure economiche da parte di questo governo che evidentemente vuole milioni di disoccupati, di imprenditori falliti e di famiglie alla fame”. “La situazione è drammatica - hanno spiegato le Mascherine Tricolori in un comunicato - e non intendiamo rimanere in silenzio a vedere fallire le nostre attività o vedere sfrattate le nostre famiglie. Siamo lavoratori, imprenditori, madri, padri, partite Iva, disoccupati: tutte persone che stanno ancora aspettando le misure di aiuto promesse da più di due mesi dal governo Conte. Dove sono i soldi a fondo perduto per le imprese? Dov’è lo stop alle tasse? Perché ancora non arriva la cassa integrazione in deroga? Questo governo ha una strategia per impedire la rovina dell’Italia?. Non abbiamo paura delle multe, stare in piazza è un diritto: non saranno abusi e divieti a fermare le nostre rivendicazioni". "Il nostro obiettivo – conclude il comunicato - è uno: combattere per difendere il futuro dell’Italia e delle nostre famiglie. Le mascherine che portiamo non sono un bavaglio ma un atto di accusa contro chi ha deciso colpevolmente di far fallire un’intera nazione”. (Ren)