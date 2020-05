Imprese: Fapi, serve segnale forte, abolizione Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dl rilancio non sia l'ennesimo pannicello caldo, ma un provvedimento per rilanciare la crescita economica e la produzione del Paese. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, la Federazione autonoma delle piccole imprese, Gino Sciotto. "Senza misure di sostegno all'imprenditoria, - spiega Sciotto - è concreta la morte di miglia di attività, in particolare nel Mezzogiorno. Il Governo non può tergiversare ulteriormente, ma procedere immediatamente dando un segnale forte: si parta con l'abolizione dell'Irap", conclude. (Rin)