Grecia: governo prepara piani per riavvio stagione turistica, visitatori sottoposti a test per Covid-19

- I turisti potranno entrare in Grecia solo dopo essere risultati negativi a un test per il Covid-19. Questo quanto emerge da una proposta al vaglio del governo ellenico, come riferisce il quotidiano "Kathemerini". L'esecutivo di Atene intende infatti affermare la priorità di mantenere in sicurezza la popolazione, in vista di una riapertura della stagione turistica in estate. "Siamo un paese sicuro e accettiamo solo qualcuno che sicuramente non è malato", sarebbe la linea del governo greco, con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis che mira all'apertura formale della stagione turistica già il primo luglio. I funzionari dell'esecutivo ellenico stanno cercando di garantire che tutte le misure siano in atto per garantire che non vi siano recidive di contagio da coronavirus nel paese. Nello specifico, il piano prevede che la temperatura dei turisti venga rilevata al loro arrivo e che essi debbano essere in possesso di un certificato attestante la loro salute. Nel caso in cui durante le vacanze i turisti mostrino sintomi o si ammalino, il programma del governo è di trasferirli in strutture di quarantena e in hotel convenzionati con il sistema sanitario per ospitare esclusivamente pazienti affetti da coronavirus. (segue) (Gra)