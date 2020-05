Grecia: governo prepara piani per riavvio stagione turistica, visitatori sottoposti a test per Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha affermato Mitsotakis, la Grecia si aspetta che a livello europeo si assuma una posizione univoca sulla questione del turismo. Se ciò non sarà possibile, esiste un piano di cooperazione bilaterale con vari paesi come Israele, Germania, Russia, ma anche nazioni dei Balcani che hanno il vantaggio di poter mantenere flussi turistici senza necessità di impiegare gli aerei. Come ricorda "Kathimerini", il piano della Commissione europea che fornirà le linee guida su come opereranno hotel, trasporto aereo, treni e navi, dovrebbe essere reso pubblico mercoledì. La tabella di marcia del governo ellenico per il turismo dovrebbe essere svelata nelle prime due settimane di giugno. (Gra)