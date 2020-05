Fase 2: Siracusano (FI), servono interventi tempestivi governo, basta verbi coniugati al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Confcommercio arrivano stime drammatiche in merito alla crisi scatenata dall'emergenza Coronavirus. Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. "Il presidente Carlo Sangalli prevede 'la chiusura definitiva di 60 mila imprese tra ristoranti e bar'. Una su cinque, considerando che il totale dei pubblici esercizi rappresentati da Fipe-Confcommercio è intorno ai 300 mila. Servono interventi tempestivi del governo. Basta con i verbi coniugati al futuro: gli imprenditori hanno bisogno di certezze e di risposte subito. Stop a mutui, tasse e pagamenti fino a fine anno, risorse a fondo perduto, liquidità reale e immediata, non quella promessa e mai arrivata nella pancia delle aziende. Solo salvando le imprese si salva il Paese e si creano i presupposti per dare occupazione e creare sviluppo", dichiara. (Rin)