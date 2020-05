Milano: con scomputo oneri Palazzo Scintille interventi in piazza VI febbraio e in due scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importanti risorse private da destinare ad opere pubbliche di edilizia scolastica, edilizia sportiva e verde vengono generate nell'ambito della convenzione tra il Comune di Milano e CityLife SpA, società a capo del piano integrato di intervento che ha dato vita alla riconversione dello storico polo urbano della fiera. A seguito dell'alienazione del Palazzo delle Scintille, la cui riqualificazione interna secondo l'originaria convenzione avrebbe dovuto essere interamente a carico dall'operatore, l’amministrazione ha individuato i nuovi interventi che CityLife dovrà realizzare a scomputo oneri in luogo dell'intervento sull'immobile. Se da un lato quindi - spiega una nota di Palazzo Marino - con l'alienazione, per un valore di oltre 30 milioni di euro, il Comune ha restituito un bene alla città attraverso le funzioni pubbliche che verranno promosse dall'acquirente e generato importanti risorse pubbliche, dall'altro ha "liberato" risorse private da destinare a interventi pubblici nel Municipio 8. In base a un ulteriore accordo, inoltre, CityLife provvederà al rifacimento di piazza VI Febbraio, ampliando notevolmente la portata dell'intervento già originariamente previsto. "Milano si appresta a vivere una fase delicata e complessa, ma una caratteristica nel dna della città è la capacità di fare squadra tra pubblico e privato - dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Se da un lato lo sviluppo di CityLife ha creato un nuovo quartiere vivo e modificato lo skyline di Milano con edifici caratterizzati da elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale, dall'altro ha portato interventi diffusi nel quartiere, a partire dal parco che oggi è frequentato da tutti i cittadini. Questi nuovi interventi pubblici sul territorio porteranno nuovi servizi fondamentali a servizio di tutti, a partire dalla riqualificazione delle scuole". (segue) (com)