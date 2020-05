Milano: con scomputo oneri Palazzo Scintille interventi in piazza VI febbraio e in due scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza delle scuole – sottolinea l'assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta – ha sempre avuto un ruolo primario nelle scelte dell'amministrazione. Ma mai come in questo momento l'attenzione deve essere dedicata ai più piccoli che con l'arrivo dell'emergenza sanitaria hanno visto sospendere le lezioni in classe e limitare i luoghi per la socializzazione. Questi due interventi avranno un impatto positivo importante in due grandi scuole del quartiere e di conseguenza sui suoi cittadini". "Per il Municipio 8 è un'immensa soddisfazione - aggiunge Simone Zambelli, presidente di Municipio 8 -, grazie a queste risorse riusciremo finalmente a far partire lavori per opere pubbliche di straordinaria importanza per molti quartieri, a partire dalle scuole e dalle aree verdi, servizi essenziali per i cittadini”. “I nuovi interventi concordati nell'ambito della convenzione con il Comune sono un'ulteriore conferma della proficua collaborazione che in questi anni si è creata tra CityLife e l'amministrazione. CityLife è fortemente impegnata nel contribuire al successo di un progetto di rigenerazione urbana all'avanguardia che ha già restituito alla collettività un'area completamente rinnovata e oggi fruibile da tutti”, ha commentato Armando Borghi, amministratore delegato di CityLife. In particolare, secondo i nuovi accordi, che dovranno essere oggetto di un aggiornamento degli impegni convenzionali, l'operatore provvederà al risanamento conservativo di due edifici scolastici, la Rinnovata Pizzigoni e la Cappellini di via Giovanni Battista Rossi, per complessivi 14 milioni di euro, individuati tra quelli prioritari nel piano delle opere pubbliche. Per la prima si tratta di opere per il rifacimento del tetto e dei solai con la realizzazione dell'isolamento termico, oltre ad altre opere connesse per un valore di 6 milioni di euro. Per la seconda si tratta di lavori di manutenzione straordinaria della copertura, opere di risanamento interno, adeguamento degli impianti, rifacimento dei bagni e antisfondellamento per complessivi 8 milioni di euro. (segue) (com)