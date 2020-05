Milano: con scomputo oneri Palazzo Scintille interventi in piazza VI febbraio e in due scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'incremento del verde, come indicato dal Municipio 8, verranno realizzati nuovi orti in vasca nelle via Pogatschnig, Chiarelli/Donadoni, e Omodeo/Cechov. L'operatore realizzerà inoltre un progetto di fattibilità per la copertura del velodromo Vigorelli, del quale ha già in carico la rifunzionalizzazione dell'impianto (di cui le prime due fasi sono già terminate). Per quanto riguarda piazza VI Febbraio, la riqualificazione migliorerà l'accessibilità e qualità dello spazio pubblico, trasformando un'area disordinata in un nuovo luogo di socialità. La zona centrale diventerà un grande spazio verde libero e fruibile: verranno piantati nuovi alberi, posate panchine, sedute e tavoli, rifatta la pavimentazione e l'impianto di illuminazione. Saranno inoltre inerbiti i binari della linea tranviaria e le aree attorno ai parcheggi e realizzati nuovi attraversamenti per migliorare i flussi da via Ferrucci e via Monti. Attraverso il ridimensionamento della parte carrabile sarà inoltre realizzata una nuova pista ciclabile che da viale Cassiodoro perimetra la Piazza, percorre via Francesco Ferrucci e si ricollega a via Ippolito Nievo. Proprio in questi giorni sono terminati i lavori di completamento della sede stradale di viale Duilio, un intervento svolto in accordo tra CityLife e il Comune di Milano con l'obiettivo di riqualificare l'asse viario di Viale Duilio e favorire l'ampliamento dell'area destinata alla mobilità ciclabile e pedonale. (com)