Singapore: coronavirus, numero di casi più alto nel Sud-est asiatico

- Il ministero della Sanità di Singapore ha confermato oggi 753 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale a 22.460. I pazienti deceduti sono venti mentre quelli guariti 2.040. Tra i nuovi contagiati nove sono singaporiani e gli altri sono lavoratori migranti che vivono nei dormitori. Ora la città-Stato ha il numero di contagi più alto del Sud-est asiatico. Nelle ultime settimane c’è stata un’accelerazione: dal primo caso, emerso il 23 gennaio, ci sono volute 13 settimane per arrivare a diecimila, mentre ne sono bastate due per arrivare a 20 mila. Su 323 mila lavoratori migranti presenti nei dormitori ne sono risultati positivi 19.232, quasi il sei per cento.(Fim)