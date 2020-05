Terrorismo: Rizzi (Regione Lombardia), doveroso ricordare chi ha difeso libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, Alan Christian Rizzi, ha partecipato alla cerimonia presso la Questura di Milano in occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. "È doveroso ricordare chi non si è piegato, con coraggio, per difendere la libertà, la giustizia e le istituzioni democratiche", afferma il sottosegretario in una nota, in riferimento a tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di matrice estremista."Ricordare i momenti più tragici della storia repubblicana - prosegue Rizzi - ci rammenta che le libertà costituzionali sono state costruite e preservate con molto sacrificio e che l'unità democratica del nostro Paese, e non solo, è stata più volte duramente compromessa. È con la responsabilità e la coesione che il nostro Paese si è sempre risollevato. Un insegnamento decisamente attuale". "In molti casi - conclude il sottosegretario Rizzi - non si è ancora fatta piena luce. La verità, come ricorda il Presidente della Repubblica, resta un diritto per le famiglie e un dovere per le istituzioni". (com)