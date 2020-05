Scuola: Sasso (Lega), errore grave promuovere tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sbaglia: promuovere tutti, anche chi ha insufficienze, è un errore grave. Lo afferma il deputato della Lega Rossano Sasso, componente della commissione Cultura Scienze ed Istruzione della Camera, in una lettera aperta. Mortifica il merito. "Incentiva i meno volenterosi a smettere del tutto di studiare. Pone i docenti di fronte a una missione impossibile. Pensare di far recuperare agli studenti in pochi giorni a settembre tutte le lacune accumulate in un intero anno scolastico è pura follia. Ai nostri ragazzi dobbiamo assolutamente trasmettere i valori della meritocrazia e dell'impegno che porta frutti e buoni voti. Se chi guida l'Istruzione e la Formazione in Italia omette di farlo, traghetta la sedicente 'Buona scuola' di Renzi verso la 'cattiva scuola'", aggiunge.(Rin)