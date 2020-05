Brescia: Garante lombardo tutela vittime reato, violenza domestica non va in quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per capire quanto il nostro sistema culturale e normativo sia incentrato sul reo dimenticando completamente la vittima - continua Aldrovandi - basti sapere che la parte offesa di un reato non è parte necessaria del processo penale, ma lo diviene solo se si costituisce parte civile. E vi sono riti alternativi, come il patteggiamento, che addirittura le impediscono di partecipare". "Servono diritti per le vittime. E la strada per raggiungere questi diritti è una battaglia anzitutto culturale, e di civiltà, da compiere passo dopo passo, perché anche chi subisce un grave delitto possa avere la tutela e la giustizia che merita”, conclude la Garante della Lombardia. (com)