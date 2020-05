Terrorismo: Mauri (Pd), Moro statista del dialogo nell’interesse del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ricordo di Aldo Moro, assassinato 42 anni fa per mano dei terroristi: questa mattina, prima di recarmi al Viminale, ho voluto rendere omaggio a un grande statista che seppe porre al centro della sua azione politica il dialogo e il confronto costruttivo nell’interesse del paese. Lo afferma il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, pubblicando su Facebook una foto in via Caetani mentre da solo e con la mascherina rende omaggio ad Aldo Moro. (Rin)